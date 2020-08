Οπαδοί της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν στο “Καμπ Νου” κρεμώντας πανό κατά της διοίκησης και απαιτώντας την παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα.

Χάος επικρατεί στις τάξεις της Μπαρτσελόνα από τη στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα. Σήμερα (26/8) οπαδοί των “μπλαουγκράνα” εισέβαλαν στο “Καμπ Νου” ψάχνοντας τον Τζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου, ώστε να ζητήσουν εξηγήσεις για όσα έχουν προκύψει και θέλουν τον Αργεντινό ηγέτη της ομάδας στην πόρτα της εξόδου.

Οι οπαδοί φώναξαν συνθήματα όπως “Μπαρτομέου παραιτήσου”, “Μέσι μείνε εδώ”, ενώ δεν έλειψε και η ένταση με τους άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας του γηπέδου, με αποτέλεσμα αν χρειαστεί η επέμβαση της καταλανικής αστυνομίας για να αποχωρήσει το πλήθος.

🎥 Group of fans enter the Camp Nou as a group. Security cannot stop them. #FCB 🚨👥



pic.twitter.com/uipR1roZXp