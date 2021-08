Ο Λέο Μέσι έφθασε στο Παρίσι για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν και να προκαλέσει… τρόμο στους αντιπάλους της στη Γαλλία, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.

Στη Μονακό πάντως βρήκαν το… κουράγιο να το διασκεδάσουν και τρόλαραν την αντίπαλό τους με μία μυθική ανάρτηση στα social media. Οι Μονεγάσκοι ανέβασαν ένα βιντεάκι, στο οποίο και εμφανίζεται να οδηγεί ο πρώην συμπαίκτης του Αργεντινού στην Μπαρτσελόνα και νυν ποδοσφαιριστής τους, Σεσκ Φάμπρεγας.

Στη σχετική λεζάντα λοιπόν, αφήνουν να εννοηθεί ότι ετοιμάζονται να… κλέψουν τον Μέσι, πριν ανακοινωθεί από την Παρί Σεν Ζερμέν. «Μην πας πουθενά Λέο, ο οδηγός ταξί είναι στο δρόμο», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Don’t move Leo, your taxi driver is on his way! 🌬️



🚕 @cesc4official pic.twitter.com/xkdrF18B2b