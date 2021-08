Ο Λέο Μέσι έφθασε στο Παρίσι για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στην Παρί Σεν Ζερμέν και οι οπαδοί της νέας του ομάδας των υποδέχθηκαν με… παροξυσμό.

Ο ίδιος εμφανίστηκε με μπλουζάκι που γράφει τη λέξη “Παρίσι” και χαιρέτησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο, πριν κατευθυνθεί προς το Παρκ Ντε Πρενς, όπου και βρίσκονται ήδη χιλιάδες φίλοι των Παριζιάνων.

Η ίδια η Παρί Σεν Ζερμέν έχει προαναγγείλει την μετεγγραφή του Αργεντινού σούπερ σταρ, με ένα σχετικό βίντεο στα social media, όπου εμφανίζεται ελάχιστα ο Μέσι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, αλλά και οι χρυσές του μπάλες.

🇫🇷 Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt