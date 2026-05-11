Τότεναμ – Λιντς 1-1: Οι «σπερς» έχασαν ευκαιρία να κάνουν βήμα παραμονής στην Premier League

Μόλις δυο αγωνιστικές κράτησε το νικηφόρο σερί της Τότεναμ, που έχασε ευκαιρία να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Οι “σπερς” έμειναν στο 1-1 με την Λιντς κι έτσι η “μάχη” τους με τη Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου συνεχίζεται θα συνεχιστεί μέχρι το φινάλε της φετινής Premier League.

Δυο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της φετινής Premier League η Τότεναμ έφτασε τους 38 βαθμούς και βρίσκεται στο +2 από τον υποβιβασμό και την Γουέστ Χαμ. Στο πρώτο μέρος η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ήταν εκείνη που κυριαρχούσε, με τη Λιντς να περιορίζεται σε πιο παθητικό ρόλο. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 50′ με τον Τελ.

Η Λιντς ανέβασε στροφές και έφτασε στην ισοφάριση στο 74′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κάλβερτ – Λιούιν. Το ματς πήρε φωτιά, με τις δυο ομάδες να παίζουν επιθετικά.

Στο 90+8′ οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να βάλουν το γκολ της νίκης, έχοντας δοκάρι σε σουτ του Λόνγκσταφ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, με τον Κίνσκι να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση και να την στέλνει στο οριζόντιο. Στο 90+13′ η Τότεναμ ζήτησε πέναλτι, για ανατροπή του Μάντισον, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάποια παράβαση.

Αποτελέσματα και σκόρερ

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1

(6′ Χράφενμπερχ / 35′ Φερνάντες)

Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1

(53΄Ράγιαν)

Σάντερλαντ- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μπράιτον – Γουλβς 3-0

(1′ Χίνσελγουντ, 5′ Ντανκ, 86′ Μίντε)

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0

(60′ Ντοκού, 75′ Χάαλαντ, 90’+2′ Μαρμούς)

Νότιγχαμ – Νιούκαστλ 1-1

(88′ Άντερσον / 74′ Μπαρνς)

Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον 2-2

(34′ Σαρ, 77′ Ματετά / 6′ Ταρκόβσκι, 47′ Μπέτο)

Μπέρνλι – Άστον Βίλα 2-2

(8′ Άντονι, 58′ Φλέμινγκ / 42′ Μπάρκλεϊ, 56′ Γουότκινς)

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1

(83′ Τροσάρ)

Τότεναμ – Λιντς 1-

(50′ Τελ – 74′ πεν. Κάλβερτ – Λιούιν)