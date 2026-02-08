NBA: Οι Λέικερς με κορυφαίο τον Τζέιμς κέρδισαν τους Γουόριορς, νίκη για τους Σπερς επί των Μάβερικς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν σημαντική νίκη εντός έδρας με 105-99 ενάντια στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για το NBA, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να είναι κοντά στο triple double και τον Λούκα Ντόντσιτς να απουσιάζει.

Ο Τζέιμς ολοκλήρωσε το παιχνίδι του NBA για τους Λέικερς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αντικαθιστώντας επάξια τον Ντόντσιτς στο ρόλο της δημιουργίας. Για τους Γουόριορς ο Μούντι ξεχώρισε με 25 πόντους.

Οι Σπερς κέρδισαν 138-125 τους Μάβερικς με τον Κάστλ να είναι απίθανος, αφού έκανε triple double με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ για του ηττημένους διακρίθηκε ο Τόμπσον με 19 πόντους.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ο γνωστός Νίκολα Γιόκιτς για τους Νάγκετς και βοήθησε τα μέγιστα νίκη της ομάδας του με 136-120 στην έδρα των Μπουλς. Ο Σέρβος έκανε triple double με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 17 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μάρεϊ των Νάγκετς, ενώ ακολούθησε ο Χάρνταγουέι. Ο Μπουζέλις (21 πόντοι, 8 ριμπάουντ) ήταν ο μόνος που ξεχώρισε από τους «ταύρους».

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντάλας Μάβερικς 138-125

Ορλάντο Μάτζικ – Γιούτα Τζαζ 120-117

Ατλάντα Χοκς – Σάρλοτ Χόρνετς 119-126

Σικάγο Μπουλς – Ντένβερ Νάγκετς 120-136

Λος Άντζελες Λέικερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 105-99

Φοίνιξ Σανς – Φιλεδέλφεια Σίξερς 103-109

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Μέμφις Γκρίζλις 122-115

Σακραμέντο Κινγκς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-132