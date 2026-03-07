NBA: Οι Σέλτικς νίκησαν τους Μάβερικς στην επιστροφή του Τέιτουμ, γύρισαν από το -25 οι Σπερς κόντρα στους Κλίπερς

Οι Μπόστον Σέλτικς κέρδισαν 120-100 τους Ντάλας Μάβερικς στην επιστροφή του Τζέισον Τέιτουμ στη δράση μετά από δέκα μήνες απουσίας από το NBA.

Ο Τέιτουμ ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και έκανε double double (15 πόντους, 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ) στη νίκη των Σέλτικς επί των Μάβερικς. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μπράουν με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Οι Σπερς επέστρεψαν από το -25 (50-75) και επικράτησαν 116-112 ενάντια στους Κλίπερς παίρνοντας μία σημαντική νίκη στο NBA. Ο Γουεμπανιάμα ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Λέοναρντ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου με 30 πόντους και 9 ασίστ, όμως δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Οι Νικς διέσυραν τους Νάγκετς στο Ντένβερ επικρατώντας 142-103 έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Ανουνόμπι ξεχώρισε εξ’ αυτών με 34 πόντους. Χαρτ, Τάουνς και Ρόμπινσον βοήθησαν τα μέγιστα, ενώ ο Μπράνσον έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα, όμως μοίρασε 15 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Γιόκιτς με 38 πόντους, ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 5 τελικές πάσες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν διαστημικός στη νίκη των Λέικερς επί των Πέισερς (128-117) ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 44 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Σιάκαμ ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ιντιάνα, που παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Ντάλας Μάβερικς 120-100

Σάρλοτ Χόρνετς – Μαϊάμι Χιτ 120-128

Χιούστον Ρόκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 106-99

Ντένβερ Νάγκετς – Νιού Γιορκ Νικς 103-142

Φοίνιξ Σανς – Νιού Όρλεανς Πέλικανς 118-116

Σαν Αντόνιο Σπερς – Λος Άντζελες Κλίπερς 116-112

Λος Άντζελες Λέικερς – Ιντιάνα Πέισερς 128-117