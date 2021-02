Νεκρή η πρώην σύντροφος του Ζερόμ Μπόατενγκ μία εβδομάδα μετά το χωρισμό τους

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της πρώην συντρόφου του άσου της Μπάγερν Μονάχου, Ζερόμ Μπόατενγκ, που βρέθηκε νεκρή μία εβδομάδα μετά το χωρισμό της με τον διάσημο ποδοσφαιριστή.

Η 25χρονη Κάσια Λέοναρντ, που μέχρι πρότινος ήταν ζευγάρι με τον διεθνή αμυντικό της Μπάγερν Μονάχου, Ζερόμ Μπόατενγκ βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Βερολίνο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το ζευγάρι χώρισε πριν από μία εβδομάδα, μετά από προσβολές που αντάλλαξε στα social media στις 2 Φεβρουαρίου, αφού ο Μπόατενγκ την κατηγορούσε ότι μπαίνει εμπόδιο στη σχέση που διατηρεί με τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του.

«Η Κάσια με χώρισε από την πρώην μου και έπειτα με απειλούσε. Έτσι αποφάσισα να μείνω μαζί της και να το προσπαθήσουμε. Ακόμα και η δημοσιοποίηση της σχέσης μας ήταν δική της απόφαση και όχι δική μου. Κατά τη διάρκεια της σχέσης μας με απειλούσε ότι θα καταστρέψει την καριέρα μου και ότι θα με κάνει να χάσω τα παιδιά μου» είχε δηλώσει στη γερμανική Bild ο Μπόατενγκ, τον οποίο το 25χρονο μοντέλο είχε κατηγορήσει για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας και αλκοολισμό.

«Η Κάσια είπε ότι θα με κατηγορούσε ότι την χτυπάω επειδή ήξερε ότι η μητέρα του παιδιού μου με είχε κατηγορήσει για το ίδιο πράγμα και είμαστε σε αντιδικία. Είχε επικοινωνήσει με την πρώην μου και είχε πει ότι θα την βοηθούσε στο δικαστήριο και όλα αυτά για να με καταστρέψει» είχε προσθέσει ο Γκανέζος άσος με γερμανική υπηκοότητα.

Η Λέναρντ από την πλευρά της είχε απαντήσει ότι ήταν ψεύτης και άπιστος δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πολλά να πω και θα το κάνω αλλά πρέπει να ανασυντάξω τις δυνάμεις μου. Σας παρακαλώ δώστε μου λίγο χρόνο. Θα απαντήσω. Γιατί ποτέ δεν έχω νιώσει πιο χρησιμοποιημένη. Με εξαπάτησε και με κορόιδεψε».

Οι γερμανικές Αρχές πάντως συνεχίζουν τις έρευνες στη υπόθεση του θανάτου της, αλλά μέχρι στιγμής οι ενδείξεις δεν δείχνουν ανθρωποκτονία.

