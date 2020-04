Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο ρωσικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 22χρονου, Ινοκέντι Σαμοκβάλοφ -γέννημα θρέμμα της Λοκομοτίβ Μόσχας- ο οποίος βρέθηκε νεκρός σήμερα χωρίς να έχουν εξακριβωθεί τα αίτια.

Βαρύ πένθος αλλά και απορίες έχει προκαλέσει στη Ρωσία, το τραγικό γεγονός του θανάτου του Ινοκέντι Σαμοκβάλοφ. Ο 22χρονος παίκτης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σήμερα (21/4), με μόνο γνωστό στοιχείο ότι νωρίτερα έκανε ατομική προπόνηση, όντας σε καραντίνα στο σπίτι του, όπως εξάλλου και οι συμπαίκτες του.

Λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστές. Ο Σαμοκβάλοφ αποτελούσε ποδοσφαιρικό “προϊόν” της Λοκομοτίβ Μόσχας, με την οποία παρ’ όλα αυτά δεν είχε καταγράψει επίσημη συμμετοχή και αγωνιζόταν με τη φανέλα της Καζάνκα στην τρίτη κατηγορία της Ρωσίας.

Την είδηση πάντως ανακοίνωσε η Λοκομοτίβ γράφοντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Τςιττερ: “Ο Σαμοκβάλοφ άφησε πίσω του μία σύζυγο κι ένα γιο. Η Λοκομοτίβ είναι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη. Είναι μια τεράστια λύπη για την οικογένεια μας”.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.



He had a wife and a son.



Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d