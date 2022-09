Ο Νικ Κύργιος έκανε όνειρα ακόμα και για κατάκτηση του φετινού US Open, ωστόσο ο Καρέν Χατσάνοφ είχε διαφορετική άποψη.

Ύστερα από μία τεράστια μάχη, ο Ρώσος τενίστας “λύγισε” τον Νικ Κύργιο στα πέντε σετ (3-2) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του US Open.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας έδειχνε να είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, διανύοντας περίοδο τρομερής φόρμας, ωστόσο παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο κρίσιμο παιχνίδι και αποκλείστηκε.

Η ήττα από τον Χατσάνοφ φαίνεται πως “ενόχλησε” πολύ τον Νικ Κύργιο, ο οποίος ξέσπασε στις ρακέτες του μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας έχασε για μια ακόμα φορά την ψυχραιμία του, καθώς αφού έκανε χειραψία με τον διαιτητή, έσπασε δύο από τις ρακέτες του.

Nick Kyrgios restringing his racket after the match

pic.twitter.com/Q2TDri1mxa