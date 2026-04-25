Τσιτσιπάς – Μπούμπλικ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα του Έλληνα τενίστα στη Μαδρίτη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συγκρούεται με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στο τελευταίο παιχνίδι του προγράμματος του Σαββάτου (25/4), για τον δεύτερο γύρο του Madrid Open.

Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ θα ξεκινήσει όχι πριν τις 22:30 (Cosmote Sport6) και θα ακολουθήσει αυτό της Αρίνα Σαμπαλένκα κόντρα στη Ρουμάνα Ζακλίν Κριστιάν.

Ο νικητής θα περάσει στον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κορεντίν Μουτέ και Ντάνιελ Μέριδα.

Οι δύο τενίστες θα συναντηθούν ξανά μετά από έξι χρόνια, με τις δύο μοναδικές τους συναντήσεις να είναι το 2020, στα ημιτελικά της Μασσαλίας, αλλά και στους “16” στο Ντουμπάι, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει βγει νικητής και στις δύο περιπτώσεις (2-0).

Ο Καζάκος, βέβαια, No11 πλέον στον κόσμο έχει βελτιωθεί πολύ από τοτέ, αν και στο χώμα δεν τα πηγαίνει ποτέ καλά.

Μετά τις δύο βαριές ήττες από Κάρλος Αλκαράθ (Μόντε Κάρλο) και Άλεξ Μόλτσαν (Μόναχο), ο Μπούμπλικ θέλει να επιστρέψει στις νίκες, αλλά και στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, μετά το τέλος της Μαδρίτης.