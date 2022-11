Ο σάλος με το σκεύασμα που λαμβάνει την ώρα των αγώνων ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζεται και ανάγκασε τη σύζυγό του Γελένα να πάρει θέση για το θέμα στα social media.

Ο ίδιος ο Νόβακ Τζόκοβιτς μεγέθυνε την υπόθεση χαρακτηρίζοντάς το “μαγικό φίλτρο” σε σχετική ερώτηση στο φετινό Wimbledon και πλέον κυκλοφορούν σχετικά video από τους αγώνες του, αλλά και δημοσιεύματα για το τι μπορεί να περιέχει και γιατί ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει.

Σε ένα αντίστοιχο σχόλιο απάντησε λοιπόν η Γελένα Τζόκοβιτς στο twitter, όπου και ανέφερε τα εξής: «Θα μιλήσει όταν είναι έτοιμος να μιλήσει. Όλη αυτή η ανοησία με το να αναγκάζουμε ανθρώπους να μιλάνε για ό,τι δεν είναι έτοιμοι να μιλήσουν, επειδή άλλοι είναι ανυπόμονοι, είναι παράλογο. Ησυχάστε λίγο. Κοιτάξτε περισσότερο τους εαυτούς σας. Δεν είναι όλα όσα βλέπετε αμφιλεγόμενα. Μπορεί να είναι απλώς προσωπικά. Επιτρέπεται αυτό;»

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA November 6, 2022

He will talk when he is ready to talk. This whole nonsense about making people speak about something they are not ready because OTHERS are unpatient is absurd. Sit a bit in silence. Mind yourself more. Not everything you see is controversial. It could be private. Is that allowed? — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) November 8, 2022