Έτσι ήρθε το… άκυρο στη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς από την κυβέρνηση της Αυστραλίας – Απορρίφθηκε το αίτημα του “Νόλε” για αλλαγή τόπου διαμονής, με τα ΜΜΕ από την Σερβία να κάνουν λόγο για ξενοδοχείο με κακές συνθήκες διαμονής.

Το “θρίλερ” με την παραμονή του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία και τη συμμετοχή του στο Australian Open θα.. κρατήσει για λίγα ακόμα 24ωρα.

Ο ανεμβολίαστος Σέρβος τενίστας θα παραμείνει στη Μελβούρνη και τις επόμενες ημέρες, καθώς η εκδίκαση της έφεσης που άσκησε (για την ακύρωση της βίζα του), πήρε αναβολή για τη Δευτέρα (10/01).

Οι φήμες που βγήκαν αρχικά στη δημοσιότητα, περί λάθους στη βίζα από την ομάδα του Τζόκοβιτς φαίνεται πως δεν ισχύουν. Όπως όμως προκύπτει, ο Σέρβος δεν προσκόμισε επαρκείς αποδείξεις για να μην δικαιολογήσει τον εμβολιασμό του

Οι Ομοσπονδιακές Αρχές όπως είναι η Συνοριακή, έχουν τη δικαιοδοσία να εξετάσουν ξεχωριστά την κάθε αίτηση για βίζα και να την εγκρίνουν ή όχι. Σύμφωνα με τα Μέσα από την Αυστραλία, εκεί φάνηκε πως ο χρόνος που είχε μεσολαβήσει από τη στιγμή που -όπως φαίνεται- είχε νοσήσει, μέχρι σήμερα, δεν επαρκούσε για να δικαιολογήσει τη συγκεκριμένη εξαίρεση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Age πάντως, ο κορυφαίος τενίστας δεν είχε μαζί του επαρκείς αποδείξεις και μόνο ένας γιατρός υπέγραψε τη νοσηλεία του από Covid-19.

Το Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις στους άνδρες θα περάσει τουλάχιστον τις επόμενες 72 ώρες σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης Ο Σέρβος κρατείται σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο μένουν αιτούντες άσυλο, 5 χλμ. βόρεια του Melbourne Park, βόρεια της κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής της Μελβούρνης,

Ο Τζόκοβιτς ζήτησε από τις αυστραλιανές αρχές την άδεια να… μετακομίσει και να μείνει στο διαμέρισμα που νοικιάζουν με την υπόλοιπη ομάδα του, όμως δεν έγινε δεκτό κι έτσι θα συνεχίσει να μένει στο ξενοδοχείο στο Carlton.

Όπως μεταδίδουν Σέρβοι δημοσιογράφοι, στο δωμάτιο που διαμένει ο Τζόκοβιτς υπάρχουν κοριοί, γενικά οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες, ενώ ακόμα δεν του έχουν επιστραφεί τα πράγματά του, ούτε το πορτοφόλι του. Μάλιστα αναφέρεται και η δήλωση ενός Ιρανού μετανάστη σε κανάλι στην Αυστραλία, όπου αναφέρει ότι το φαγητό που δίνεται στον κόσμο δεν θα το έτρωγαν ούτε ζώα!

