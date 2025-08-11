Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τένις με τη σύζυγο του στη Μύκονο, ερωτευμένοι και ασυγκράτητοι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και της συζύγου του, Γιελένα Ρίστιτς, συνεχίζουν τις διακοπές στην Μύκονο και δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.
Η κάμερα του Mykonos Live TV απαθανάτισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τη σύζυγό του στην παραλία του Nammos της Μυκόνου, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται μέσα στην θάλασσα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.
Ο Σέρβος θρύλος του τένις και η σύντροφος της ζωής του παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαυροβούνιο και είναι μαζί από τότε που ήταν μαθητές στο γυμνάσιο.
Έχουν μαζί δύο παιδιά, τον Στέφαν (γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου του 2014) και την Τάρα (γεννημένη στις 2 Σεπτεμβρίου του 2017).