Δεν έχει τέλος το σίριαλ με τη συμμετοχή του ανεμβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς στο φετινό Australian Open. Ένα νέο έγγραφο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δεν αποκλείεται να βάλει σε νέους μπελάδες τον Σέρβο τενίστα, ο οποίος συνεχίζει να προπονείται στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε το ομοσπονδιακό δικαστήριο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε δηλώσει στο Travel Declaration (Δήλωση Ταξιδιού), που απαιτείται για την είσοδο στη χώρα, ότι δεν είχε ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες πριν το ταξίδι του στην Αυστραλία (6/1).

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν φαίνεται να είναι αλήθεια, καθώς τα social media εκθέτουν και πάλι τον Σέρβο τενίστα, ο οποίος ταξίδεψε από το Βελιγράδι στη Μαρμπέγια της Ισπανίας κατά το διάστημα αυτό.

Οι Αυστραλοί υποστηρίζουν ότι το θέμα έχει φτάσει στην κυβέρνηση, η οποία ψάχνει αν ο Τζόκοβιτς έκανε ψευδή δήλωση.

Να τονιστεί, βέβαια, ότι αυτό που θα μπορούσε να τον «σώσει», είναι ότι είπε στους ανθρώπους της συνοριακής αρχής ότι η Tennis Australia συμπλήρωσε τη φόρμα για εκείνον.

Η ποινή για συμπλήρωση ψευδών στοιχείων φτάνει μέχρι και τη 12μηνη φυλάκιση!

Όπως όλα δείχνουν, μέχρι αύριο (12/1) θα έχει γίνει γνωστή η απόφαση του υπουργού μετανάστευσης Άλεξ Χοκ, ο οποίος έχει την εξουσία να αποφασίσει την ακύρωση της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Happy New Year from all of us at SotoTennis Academy ❤️2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣! And a special message from @DjokerNole #newyear #teamsoto #tennisacademy #sototennis #seeyouin2022 pic.twitter.com/EuWWE1kMt4

We can confirm @DjokerNole is ready for @AustralianOpen if possible! pic.twitter.com/q9WJFzBU41

NEW:



More document trouble for Novak Djokovic.



On his Australian Travel Declaration, released by federal court yesterday, Djokovic stated he had NOT traveled in 14 days prior to his Jan 6 arrival here.



In fact, Djokovic had traveled from Belgrade to Spain within that time. pic.twitter.com/Vle7Gg8ycz