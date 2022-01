Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας αποφάσισε να ακυρώσει για δεύτερη φορά τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, τινάζοντας στον “αέρα” και το Australian Open του 2022.

Με το τουρνουά να έχει ήδη ξεκινήσει με τους προκριματικούς γύρους και τις “διασταυρώσεις” στον πρώτο γύρο να έχουν ανακοινωθεί (ο “Νόλε” κληρώθηκε με τον Κετσμάνοβιτς), η διοργάνωση καλείται να αντιμετωπίσει ένα ανεπανάληπτο πρόβλημα.

Με δεδομένο ότι ο Τζόικοβιτς θα κάνει νέα έφεση και η υπόθεση μπορεί να κρατήσει ακόμη και πάνω από μία εβδομάδα, είναι άγνωστο τι θα γίνει ακόμη με τους αγώνες του. Το πιθανότερο είναι ο Σέρβος τενίστας να μπει στο κορτ να αγωνιστεί, την ώρα που οι δικηγόροι τους θα “παλεύουν” ξανά στα δικαστήρια της Αυστραλίας, για να παραμείνει στη χώρα.

Τι θα γίνει όμως, αν τελικά χρειαστεί να απελαθεί, ενώ έχει φθάσει για παράδειγμα στον τελικό; Σίγουρα ο αποκλεισμός του από τώρα θα ήταν η πιο εύκολη λύση, αλλά ποιος θα πάρει την απόφαση να αφήσει εκτός μάχης το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης; Το μόνο σίγουρο είναι ότι το “μπαχαλο” με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το Australian Open συνεχίζεται…

