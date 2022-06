Η Μαρία Σάκκαρη έκανε νέο… περίπατο στο Βερολίνο, αυτή τη φορά κόντρα στην Ντάρια Κασάτκινα (2-0 σετ) και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του WTA 500 του Βερολίνου – Αυτή θα είναι η πρώτη της εμφάνιση σε 4άδα, σε τουρνουά με επιφάνεια με χορτάρι.

Η Μαρία Σάκκαρη… παρέσυσε την Ντάρια Κασάτκινα με 2-0 (6-0, 6-3) και συνέχισε την ασταμάτητη πορεία στο τουρνουά του Βερολίνου.

Η πρώτη νίκη της 26χρονης Ελληνίδας πρωταθλήτριας (νο6 στον κόσμο) επί της Ρωσίδας (νο12 στην WTA) μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο tour (όλες σε χωμάτινη επιφάνεια) ήρθε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στη γερμανική πρωτεύουσα.

Η Μαρία Σάκκαρη απέδειξε ποιος είναι το «αφεντικό» κι ενόψει του Wimbledon έδειξε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα, αυτή θα είναι και η πρώτη της παρουσία στα ημιτελικά τουρνουά σε επιφάνεια με γρασίδι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της… να πάρει ανάσα στο πρώτο σετ το οποίο πήρε με το άκρως εντυπωσιακό 6-0, ενώ στο δεύτερο παρότι η Κασάτκινα απάντησε δύο φορές στα break της 26χρονης και ισοφάρισε σε 3-3, από κει και ύστερα η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της και με τρία διαδοχικά game έφτασε στο 6-3 και στη νίκη με 2-0.

Through to a maiden semifinal on grass 🔜



🇬🇷 @mariasakkari records her first victory over Kasatkina to advance in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/IkNAgrBtHy