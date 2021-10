Μετά τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, νέα δεδομένα υπάρχουν και για το Λος Άντζελες σε σχέση με τα μέτρα για τον κορονοϊό και τους εμβολιασμούς, τα οποία επηρεάζουν και τους Λέικερς με τους Κλίπερς στο NBA.

Οι δύο ομάδες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανεμβολίαστους παίκτες στα εντός έδρας παιχνίδια τους, ενώ μένει να αποφασιστεί αν θα ισχύσει το ίδιο και για τους φιλοξενούμενους στο Staple Center, κοινή έδρα των δύο ομάδων.

Σε αντίθεση πάντως, με τους Μπρούκλιν Νετς και το τεράστιο πρόβλημα με τον Καϊρί Ίρβινγκ, τόσο οι Λέικερς όσο και οι Κλίπερς έχουν ενημερώσει ότι όλοι οι παίκτες τους έχουν εμβολιαστεί, με αποτέλεσμα να τους απασχολήσει το ζήτημα μόνο σε περίπτωση μετεγγραφής μέσα στη χρονιά.

It would appear that the Lakers and Clippers will soon face the same vaccine mandates that the Warriors, Knicks and Nets currently face.



