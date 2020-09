Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να ζήτησε την ενίσχυση των Μιλγουόκι Μπακς για να παραμείνει στην ομάδα και στη συνάντησή του με τους διοικούντες, έδωσε τη δική του λίστα με παίκτες που θα ήθελε να έχει στο πλευρό του.

Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται κι ο Κρις Πολ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί έντονα τον τελευταίο καιρό με τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς αναμένεται να μείνει ελεύθερος και μοιάζει να “κουμπώνει” ιδανικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ετοιμάζονται για ανασυγκρότηση, η οποία δεν περιλαμβάνει και τον 36χρονο γκαρντ, παρά τις εκπληκτικές φετινές του εμφανίσεις και στα play off του NBA. Μένει έτσι να γίνει γνωστή η επόμενη ομάδα του, με τους Μπακς να είναι πια το φαβορί.

