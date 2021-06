Είναι πλέον επίσημο! Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Κάρλο Αντσελότι αναλαμβάνει το “τιμόνι” της Ρεάλ Μαδρίτης.

Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα τρία θα είναι ο Κάρλο Αντσελότι, με τον Ιταλό να ανακοινώνεται από τη «βασίλισσα» και να αντικαθιστά τον Ζινεντίν Ζιντάν.



Ο Αντσελότι ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης τη διετία 2014-16 και ήταν αυτός που την επανέφερε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το 10ο Champions League της ιστορίας της (το “Decima” αναφέρθηκε και σε ένα από τα ποσταρίσματα των “μερένγκες”).

