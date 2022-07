Με… μοντέλο τον Χουάν Ιτούρμπε, η ΠΑΕ Άρης παρουσίασε την φανέλα που θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, στους εντός έδρας αγώνες τους.

Η ΠΑΕ Άρης έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη εμφάνιση της ομάδας για τα ματς που θα δώσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Χουάν Ιτούρμπε φόρεσε τη νέα φανέλα των Θεσσαλονικέων και ανέφερε: «Πάμε Άρη! Είμαι πολύ χαρούμενος που φοράω την καινούρια εντός έδρας φανέλα μας. Ας ονειρευτούμε το απίθανο!».

Vamos Aris! 💪 I’m so happy to be wearing our new home kit by @adidasfootball. Let’s dream the impossible! 🟡⚫#adidasfootball #adidasgr #ARISFC #ARISFC22_23 pic.twitter.com/JAsPKTQ2um