Ο αρχηγός της Λούτον, Τομ Λόκιερ “πάγωσε” όλο τον κόσμο με την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τη Κόβεντρι στον τελικό για την άνοδο στην Premier League, αλλά είναι καλά στην υγεία του.

Ο Λόκιερ έχασε τις αισθήσεις του την ώρα του ματς και χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Το παιχνίδι συνεχίστηκε όμως και η Λούτον πανηγύρισε την άνοδο στην Premier League μετά από 33 ολόκληρα χρόνια.

Οι συμπαίκτες του Λόκιερ είχαν όμως περισσότερο το μυαλό τους σε εκείνον παρά στους πανηγυρισμούς, σε αντίθεση με τον… ίδιο. Ο αρχηγός της Λούτον φαίνεται σε σχετική φωτογραφία να πανηγυρίζει έξαλλα πάνω στο κρεβάτι του νοσοκομείου, την επιτυχία της ομάδας του.

Luton’s Tom Lockyer celebrating his side getting promoted despite passing out.



Hoping he makes a full recovery. 👏 #LTFC pic.twitter.com/UMlV89h033