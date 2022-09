Ο Δημήτρης Πέλκας είναι πλέον κι επίσημα παίκτης της Χαλ, καθώς ανακοινώθηκε ο δανεισμός του από τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μετά και από κάποιους τραυματισμούς, ο Πέλκας είχε χάσει τη θέση του βασικού στην τουρκική ομάδα και έτσι η Χαλ έσπευσε να το εκμεταλλευτεί, αποκτώντας τον πρώην αρχηγό του ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία ανάμεσα στην αγγλική ομάδα και τον Πέλκα, ολοκληρώθηκε πάντως μετά και την επιμονή του ιδιοκτήτη της ομάδας της Championship και γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό, Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος διατηρεί προσωπική σχέση με τον ποδοσφαιριστή.

The one you have been waiting for… 😏#WelcomeDimitrios 🇬🇷#hcafc pic.twitter.com/OeX97fHkC7