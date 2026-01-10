Αθλητικά

Ο εκπληκτικός Αντετοκούνμπο νίκησε Λεμπρόν και Ντόντσιτς – Οι Μπακς πήραν το «θρίλερ» επί των Λέικερς

Νέα ηγετική εμφάνιση από τον “Greek freak”, που έβγαλε δυο άμυνες στον Λεμπρόν Τζέιμς στο φινάλε του ματς
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Mark J. Terrill

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκπληκτικός αλλά και καθοριστικός στα κρίσιμα σημεία, οι Μιλγουόκι Μπακς πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς με 105-101, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε, καθώς 39” πριν από τη λήξη σταμάτησε με μπλοκ την προσπάθεια του Λεμπρόν Τζέιμς. Ακολούθησαν δύο εύστοχες βολές του Κέβιν Πόρτερ, ενώ στην επόμενη φάση ο “Greek freak” έπαιξε εξαιρετική άμυνα πάνω στον 41 “βασιλιά”, του έκλεψε την μπάλα και “σφράγισε” το διπλό των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, έχοντας υψηλά ποσοστά ευστοχίας.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποβάλλεται με έξι φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και -αν και πλησίασε σε double double- να ολοκληρώνει το ματς με χαμηλά ποσοστά εντός πεδιάς (24 πόντους με 9 ασίστ και 9 ριμπάουντ).

Ο Λεμπρόν Τζέιμς άγγιξε το triple-double, αλλά του έλειψε ένα ριμπάουντ (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ). Με 12/34 σούταραν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου οι Μπακς και με 15/36 οι Λέικερς.

Με τη νίκη αυτή οι Μπακς ανέβηκαν στο 17-21, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία με πέντε νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα του NBA

Σέλτικς-Ράπτορς 125-117

Μάτζικ-Σίξερς 91-103

Γουίζαρντς-Πέλικανς 107-128

Νετς-Κλίπερς 105-121

Γκρίζλις-Θάντερ 116-117

Νάγκετς-Χοκς 87-110

Σανς-Νικς 112-107

Γουόριορς-Κινγκς 137-103

Μπλέιζερς-Ρόκετς 111-105

Λέικερς-Μπακς 101-105

