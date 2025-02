Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για Πάτρα και «ψάχνεται» για φαγητό

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές, καθώς έχει μπροστά του τον αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας στην Basket League και ο Εβάν Φουρνιέ αναζητά τις… σπεσιαλιτέ της πόλης για τα φαγητό.

Συνεχίζοντας το… γευστικό του ταξίδι στην Ελλάδα, ο Εβάν Φουρνιέ ετοιμάζεται για την… εξόρμηση με τον Ολυμπιακό στην Πάτρα και έκανε σχετική ερώτηση στα social media, λαμβάνοντας εκατοντάδες απαντήσεις από τους ακολούθους του.

«Κάποια σπεσιαλιτέ της Πάτρας που πρέπει να ξέρω;», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ (πρώην Twitter) ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει γίνει viral φέτος για την αγάπη του για το σουβλάκι και τη φέτα.

Any Patras specialties I should be aware of?