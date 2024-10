Ο Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ πέτυχε γκολ στη νίκη της Αϊτής επί της Αρούμπα

Ο Φραντζί Πιερό είναι σε… καλό φεγγάρι. Ο επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε γκολ στο 3-1 της Αϊτής επί της Αρούμπα, για το Nations League.

Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη της Αϊτής επί της Αρούμπα με 3-1, για το Nations League στον όμιλο της Καραϊβικής. Ο 29χρονος επιθετικός πέτυχε γκολ με το… γνωστό του τρόπο, με δυνατή κεφαλιά στο 30′, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

