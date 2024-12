Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταλαιπωρείται από ίωση, αμφίβολος για τον αγώνα Μπακς – Νετς

O Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για ένα ακόμη παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, με τον «Greak Freak» να ταλαιπωρείται από ίωση.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίσουν τους Μπρούκλιν Νετς τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/12/24, 03:00), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντάμιαν Λίλαρντ να συγκεντρώνουν λίγες πιθανότητες να αγωνιστούν.

Ο Αντετοκούνμπο ο οποίος το περασμένο διάστημα είχε ταλαιπωρούταν από ενοχλήσεις στη μέση, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της ομάδας έχει προσβληθεί από ίωση, με τον 30χρονο star της ομάδας να κινδυνεύει να χάσει και 3ο συνεχόμενο παιχνίδια για τα «ελάφια». Ωστόσο για την ώρα δεν είναι τίποτα σίγουρο, με την παρουσία του MVP στο πρόσφατο NBA Cup να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος έχει καταφέρει να γυρίσει από τον τραυματισμό που είχε στην αρχή της χρονιάς και τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός παρκέ.

Here is the Bucks injury report for Thursday vs. the Nets:



Out:

Johnson, Livingston (Non-Covid Illness)

Robbins, Smith (G League)



Questionable:

Antetokounmpo (Back Spasms)

Lillard (Non-Covid Illness)



Probable:

Middleton (Bilateral Ankle Surgery)