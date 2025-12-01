Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος του προγράμματος στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με το μεγάλο διπλό στη Λιβαδειά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε θετικά νέα και από την προπόνηση, αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος του προγράμματος της ομάδας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται έτσι να ανεβάσει στροφές τις επόμενες ημέρες και να τεθεί ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμη εκτός τον Δημήτρη Πέλκα.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η μάχη με τον Λεβαδειακό βρήκε τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, που κρίθηκε στο φινάλε, με τον Δικέφαλο να στέκεται όρθιος κόντρα σε κάθε δυσκολία που συνάντησε. Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στη μάχη με τον Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στη Λιβαδειά έκαναν αποθεραπεία κι αποκατάσταση στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για προπόνηση που περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό δίτερμα.