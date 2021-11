Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης ξεκίνησε να παίρνει παιχνίδια στη G League με τη θυγατρική ομάδα των Μπακς, Γουισκόνσιν Χερντ.

Ο Έλληνας γκαρντ “κατέβηκε” στη G League μετά από εντολή Μπουντενχόλζερ ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής και να εμφανιστεί πιο έτοιμος για τους Μπακς.

Στο ντεμπούτο του με τη θυγατρική των πρωταθλητών του NBA, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης ήταν εξαιρετικός. Σε 28 λεπτά συμμετοχής, είχε 15 πόντους με 3/4 βολές, 3/6 δίποντα και 2/5 τρίποντα, καθώς επίσης 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 111-108 στην έδρα των Μαντ Αντς.

Όπως είπαν και οι Μπακς, ποστάροντας στο Twitter το βίντεο με τα στιγνιότυπά του, τα έκανε όλα στο παρκέ.

Georgios did it all in tonight’s WIN!!



15 PTS | 8 REB | 4 AST pic.twitter.com/s6Ki3jkR3E