Ο Γιούργκεν Κλοπ αποθέωσε Καρέτσα, Κωνσταντέλια και Τσιμίκα: «Ισως η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου» 

Η Εθνική Ελλάδας έχει δύσκολη αποστολή στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, αφού αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Αούγκσμπουργκ το βράδυ (21:45) της Κυριακής (27/09).

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική Ελλάδας, κάνοντας λόγο για μία “χρυσή” γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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Ο Γερμανός προπονητής αποθέωσε τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, ενώ αναφέρθηκε και στον πρώην ποδοσφαιριστή του στη Λίβερπουλ, Κώστα Τσιμίκα.

«Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν εκεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν πολλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν σκληρά ως ομάδα. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα», τόνισε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο προπονητής της Γερμανίας αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιθετική της λειτουργία. «Η επίθεση είναι ρευστή και καλά συντονισμένη», σημείωσε.

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Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στον Κώστα Τσιμίκα, για τον οποίο ο Κλοπ αποκάλυψε πως θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

«Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος», τόνισε και κατέληξε:

«Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα».