Sold out το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague (29/9/2026, 20:00).

Πρόκειται για το 42ο σερί sold out των οπαδών της Ζαλγκίρις, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα.

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Φέτος, ειδικότερα, οι Λιθουανοί έκαναν μεγάλη επένδυση με την προσθήκη του Γιόνας Βαλαντσιούνας, έχοντας πολύ υψηλούς στόχους στην Euroleague.

Shaq’s visit will be marked by the 42nd consecutive SOLDOUT in @ZalgirioArena – time to be on your loudest game, green & whites! 🔥💚 https://t.co/IZuUbw0Tdo — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 26, 2026

Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε στη φετινή Euroleague με ένα εντυπωσιακό διπλό στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.