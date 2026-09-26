Αθλητικά

Sold out το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός

"Καυτή" ατμόσφαιρα θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στη Zalgirio Arena
Ο Φουρνιέ στο Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός
EUROKINISSI
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Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague (29/9/2026, 20:00).

Πρόκειται για το 42ο σερί sold out των οπαδών της Ζαλγκίρις, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα.

Φέτος, ειδικότερα, οι Λιθουανοί έκαναν μεγάλη επένδυση με την προσθήκη του Γιόνας Βαλαντσιούνας, έχοντας πολύ υψηλούς στόχους στην Euroleague.

Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε στη φετινή Euroleague με ένα εντυπωσιακό διπλό στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

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Αθλητικά
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