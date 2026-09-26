Γερμανία – Ελλάδα: Ο Κλοπ αλλάζει τα «πάντσερ» και είναι έτοιμος για νέες προκλήσεις

Μετά τις σερί παταγώδεις επιτυχίες, η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου έδωσε τα ηνία της εθνικής ομάδας στον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη επιστροφή στους πάγκους, προκειμένου να αναγεννήσει τη Γερμανία.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ανέλαβε τη μεγάλη πρόκληση και ήδη προσπαθεί να περάσει το στίγμα του στην εθνική Γερμανίας, προσπαθώντας να βελτιώσει την εικόνα της, αρχής γενομένης από τα παιχνίδια του Nations League.

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Μετά το 1-1 με την Ολλανδία, η Γερμανία υποδέχεται την Ελλάδα την Κυριακή (27/9/2026) και στόχος των “πάντσερ” είναι να παρουσιαστούν ακόμα πο βελτιωμένοι.

Ο Γιούργκεν Κλοπ προχωράει το πλάνο του, κάνοντας αρκετές αλλαγές.

Η εκτεταμένη αποστολή των 44 παικτών του – μια αρχική ομάδα για τους αγώνες στην Ολλανδία (1-1) και εναντίον της Ελλάδας την Κυριακή, ακολουθούμενη από μια δεύτερη ομάδα για να αντιμετωπίσει τη Σερβία (Πέμπτη) και να ταξιδέψει στην Ελλάδα τρεις ημέρες αργότερα – θα πρέπει να του δώσει κάποιες απαντήσεις, προσφέροντας μια ευρεία επισκόπηση της ομάδας.

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Αφού ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα μετά το Euro 2024, ο Μάνουελ Νόιερ έκανε μια σύντομη επιστροφή στην εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς κανένας από τους τερματοφύλακες που ήταν διαθέσιμοι στον προηγούμενο προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν ξεχώρισε. Έχοντας υπηρετήσει ως αναπληρωματικός του Νόιερ για πολλά χρόνια, ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν υπέστη μια σειρά τραυματισμών μεταξύ 2024 και 2026 και δεν ήταν έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αλλά ήταν πράγματι ο πρώην τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα που ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε ως τον νούμερο ένα του. Φτάνοντας στον Άγιαξ δανεικός αυτό το καλοκαίρι, ο Τερ Στέγκεν (34 ετών) έδειξε την Πέμπτη στο νέο του σπίτι, το Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, με τις εννέα αποκρούσεις του, ότι εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, παρά τις μερικές ριψοκίνδυνες αποκρούσεις με τα πόδια, ενώ δεν μπορούσε να κάνει πολλά για την εξαιρετική ισοφάριση του Κόντι Χάκπο στις καθυστερήσεις.

Για τους επόμενους τρεις αγώνες, ο Κλοπ θα επιλέξει από τους τέσσερις άλλους τερματοφύλακες που έχει καλέσει στην εκτενή ομάδα του: Οι Φιν Ντάμεν (28) και Αλεξάντερ Νιούμπελ (29) διεκδικούν θέση στον αγώνα την Ελλάδα την Κυριακή στο Άουγκσμπουργκ, ενώ οι Γιόνας Ούρμπιγκ (23) και Νόα Ατουμπολού (24) θα ενταχθούν στον Ντάμεν για τους άλλους δύο αγώνες.

Η θέση του δεξιού μπακ ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης στην Γερμανία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η Mannschaft δυσκολεύεται για πάνω από μια δεκαετία να βρει διάδοχο του Φίλιπ Λαμ, αρχηγού των πρωταθλητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, ο οποίος αποχώρησε από το διεθνές ποδόσφαιρο μετά τον θρίαμβο στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο.

Όπως και με το Euro 2024, ο Νάγκελσμαν αποφάσισε να επαναφέρει τον Τζόσουα Κίμιχ στην θέση του δεξιού μπακ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρόλο που ο αρχηγός της Mannschaft παίζει ως ηγέτης στην μεσαία γραμμή για την Μπάγερν Μονάχου. Την Πέμπτη, ο παίκτης της Φράϊμπουργκ, Φίλιπ Τρέου, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση εναντίον του Χάκπο, του πρώην παίκτη του Κλοπ στην Λίβερπουλ, ενώ ο νέος προπονητής κάλεσε άλλους δεξιούς μπακ, όπως τους Τσόζα Βάγκομαν, Ρίντλε Μπακού και Μαλίκ Τιαό.

Η Γερμανία έχει υποστεί τρεις συνεχόμενες παγκόσμιες ήττες, με αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 (ως κάτοχος του τίτλου), στην Ρωσία και στο 2022 στο Κατάρ, αλλά και έναν πρόωρο αποκλεισμό στον «γύρο των 32» από την Παραγουάη αυτό το καλοκαίρι στην Βόρεια Αμερική. Η δυναμική από το Euro 2024, που έληξε με ήττα στα προημιτελικά από την Ισπανία, έχει έκτοτε εξασθενίσει.

Η προσμονή γύρω από τους πρώτους αγώνες του Κλοπ με την εθνική ομάδα της Γερμανίας εκπληρώθηκε εν μέρει το βράδυ της Πέμπτης, με ένα κοινό 10,63 εκατομμυρίων τηλεθεατών στο κανάλι RTL, σε σύγκριση με λίγο λιγότερο από οκτώ εκατομμύρια για το ντεμπούτο του Νάγκελσμαν πριν από τρία χρόνια, αν και εναντίον ενός λιγότερο φημισμένου αντιπάλου (σ.σ. των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής).