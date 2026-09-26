Oλυμπιακός – ΑΕΚ: Οι δωδεκάδες και οι διαιτητές του πρώτου ημιτελικού του Super Cup

Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, αλλά και οι διαιτητές του πρώτου ημιτελικού του Super Cup.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.

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Τη δωδεκάδα της ΑΕΚ συνθέτουν οι: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

Τσαρούχα, Καρπάνος και Αγραφιώτης είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι.