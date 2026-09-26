Προπονητής Καβαλίερς για Χεζόνια: «Είναι θρύλος στην Ευρώπη, θα ταιριάξει στο σύστημα μας»

O Μάριο Χεζόνια πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι και να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και τους Καβαλίερς.

Ο Κροάτης φόργουορντ, ο οποίος ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, άφησε την Euroleague και επέστρεψε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μόνο που τώρα θα χρειαστεί να δουλέψει σκληρά για να βρει κάποιο ρόλο στους Καβαλίερς.

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Ο προπονητής της ομάδας του Κλίβελαντ, πάντως, Κένι Άτκινσον, πιστεύει αρκετά στον Χεζόνια, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο.

«Πιστεύω ότι από τη δική του σκοπιά, είχε επιλογές. Θεωρώ ότι έψαχνε μια κατάσταση όπου θα μπορούσε να συνεισφέρει στις νίκες, σε ένα σύστημα που θα αναδείξει τα προσόντα του, γιατί είναι ένας εξαιρετικά προικισμένος παίκτης, ένας παίκτης που ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού μας.

Αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, ταιριάζει στο σύστημά μας και είχε κι άλλες επιλογές εκεί έξω, συμπεριλαμβανομένου του να παραμείνει σε κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη.

Μου αρέσει που πήρε αυτό το ρίσκο, ρίσκο με την έννοια ότι αυτός ο τύπος είναι θρύλος στην Ευρώπη. Έχει κάνει πέντε απίστευτα χρόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι αναμφίβολα ο καλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη. Πρόκειται πραγματικά για μια αξιοσημείωτη ιστορία. Είμαστε απλώς πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Θα ταιριάξει εξαιρετικά στο σύστημά μας», ήταν τα λόγια του προπονητή των Καβαλίερς για τον Χεζόνια.