Γκάρεθ Μπέιλ και Ρεάλ Μαδρίτης θα ακολουθήσουν κι επίσημα διαφορετικούς δρόμους.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ουαλός ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε το φινάλε της συνεργασίας του από τους Μαδριλένους, ευχαριστώντας την ομάδα για όσα έζησε.

«Ήρθα στην ομάδα πριν από εννέα χρόνια ως νεαρός άνδρας που ήθελε να εκπληρώσει το όνειρό του. Να φορέσει τη φανέλα με το λευκό χρώμα και το σήμα της Ρεάλ στο στήθος, να παίξει στο “Μπερναμπέου”, να κερδίσει τίτλους και να είναι μέλος της ομάδας που κατακτά το ευρωπαϊκό.

Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και πολλά περισσότερα. Ήταν υπέροχη εμπειρία και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν τιμή μου», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Γκάρεθ Μπέιλ στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του.

Ο 32χρονος Ουαλός φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για εννέα χρόνια. Αγωνίστηκε σε 258 παιχνίδια, πέτυχε 106 γκολ, ενώ έδωσε και 67 ασίστ, παίζοντας σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες της ομάδας.

Με τη Ρεάλ κατέκτησε 5 Champions League, τέσσερα παγκόσμια κύπελλα συλλόγων, τρία πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD