Αθλητικά

Ο Μίκαελ Ολίσε θέλει να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Δεν κρατιέται ο 24χρονος Γάλλος ταλαντούχος μεσοεπιθετικός
Ο Ολίσε
Ο Ολίσε με τη φανέλα της Γαλλίας/ REUTERS/Jeenah Moon
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μίκαελ Ολίσε επιθυμεί διακαώς τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και φρόντισε να εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον η Equipe, η οποία κάνει λόγο για επικοινωνία του διεθνή Γάλλου μεσοεπιθετικού με το περιβάλλον του, όπου του μετέφερε την επιθυμία του να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου και να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός θέλει να αγωνιστεί παρέα με τον Κιλιάν Εμπαπέ και στη Μαδρίτη, αλλά η μετακίνησή του στους Μαδριλένους μόνο εύκολη περίπτωση δεν είναι.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Βαυαρούς και η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 150.000.000 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
345
133
81
69
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo