Ο Μίκαελ Ολίσε θέλει να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μίκαελ Ολίσε επιθυμεί διακαώς τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και φρόντισε να εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον η Equipe, η οποία κάνει λόγο για επικοινωνία του διεθνή Γάλλου μεσοεπιθετικού με το περιβάλλον του, όπου του μετέφερε την επιθυμία του να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου και να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

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Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός θέλει να αγωνιστεί παρέα με τον Κιλιάν Εμπαπέ και στη Μαδρίτη, αλλά η μετακίνησή του στους Μαδριλένους μόνο εύκολη περίπτωση δεν είναι.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Βαυαρούς και η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 150.000.000 ευρώ.