Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ξέφυγε στους πανηγυρισμούς για το γκολ της ισοφάρισης της Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Έτιχαντ για την Premier League.

Ο Άλβαρες έφερε το παιχνίδι της Σίτι με τη Λίβερπουλ στα ίσια (1-1), με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να είναι οριακά… προκλητικός στους πανηγυρισμούς του.

Ο Καταλανός τεχνικός πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στο πρόσωπο του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός και έτυχε να περνάει μπροστά από τον προπονητή της Σίτι την ώρα του ξεσπάσματος του για το γκολ της ομάδας του.

Δείτε το βίντεο:

Not sure if Pep was winding up Tsimikas or vice versa here 😆 #MCILIV #YNWA #LiverpoolFC pic.twitter.com/P7F3TvVPGt