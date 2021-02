Ο Καμπάτσο έδωσε αδιανόητη ασίστ στο NBA (video)

Ο Φακούντο Καμπάτσο έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό στο NBA και αποτελεί πλέον βασικό “γρανάζι” των Ντένβερ Νάκγετς, ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Αργεντινός πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε 26 λεπτά και κόντρα στους πρωταθλητές του NBA, Λος Άντζελες Λέικερς, βοηθώντας την ομάδα του να φθάσει σε μία σπουδαία νίκη, με τον ίδιο να έχει 15 πόντους και 4 ασίστ.

Μία από τις πάσες του ήταν όμως αυτή που “έκλεψε” την παράσταση και “τρέλανε” τον κόσμο στις ΗΠΑ. Χωρίς να κοιτάει τον συμπαίκτη του και περνώντας με… αδιανόητο τρόπο την μπάλα μπροστά από τον αντίπαλό του, ο Καμπάτσο έδωσε μία από τις ασίστ της σεζόν στο NBA.

No angle, no look, no problem for Facundo Campazzo.



👀🎯📸



Take a look at every angle of the @nuggets guard’s WILD dime to Zeke Nnaji. pic.twitter.com/RF6zgPTr7t