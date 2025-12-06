Αθλητικά

Ο Κάρλος Ζέκα θα είναι ο νέος team manager του Παναθηναϊκού

Αντικαταστάτης του Γιώργου Τζαβέλλα θα είναι τελικά ο Κάρλος Ζέκα στον Παναθηναϊκό
Ο Κάρλος Ζέκα σε βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Κάρλος Ζέκα θα πάρει τελικά τη θέση του Γιώργου Τζαβέλλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, αλλάζοντας ρόλο στην ομάδα, μετά την πορεία του ως σκάουτερ του “τριφυλλιού”.

Μετά το δεύτερο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ως ποδοσφαιριστής, ο Κάρλος Ζέκα ανέλαβε ρόλο σκάουτερ στους “πράσινους” και πλέον θα καλύψει το κενό που αναμένεται να προκύψει στη θέση του team manager.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας είναι θέμα χρόνου να αποτελέσει παρελθόν από την “πράσινη” ΠΑΕ και παρά τα σενάρια για τον Σωτήρη Κυργιάκο της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να καλύψει τη θέση εκ των έσω.

