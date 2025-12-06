Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Σωτήρη Κυργιάκου για team manager

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει πλήρως το οργανόγραμμα στην ΠΑΕ και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Σωτήρης Κυργιάκος είναι ένα από τα πρόσωπα που εξετάζονται για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Ο Σωτήρης Κυργιάκος βρίσκεται αυτή την περίοδο στην ομάδα της Κηφισιάς, αλλά έχει αποτελέσει για χρόνια μέλος του Παναθηναϊκού ως ποδοσφαιριστής και είναι γνωστός του προπονητή της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, από την κοινή παρουσία του στη Λίβερπουλ.

Η “πράσινη” ΠΑΕ τον έχει έτσι ψηλά στη λίστα της για τη θέση του team manager, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά και την απόφαση για λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Τζαβέλλα.