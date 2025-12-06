Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Σωτήρη Κυργιάκου για team manager

Φαβορί για τη θέση του Τζαβέλλα είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού
Ο Κυριάκος με τον Μπενίτεθ στη Λεωφόρο
Ο Κυριάκος με τον Μπενίτεθ στη Λεωφόρο / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει πλήρως το οργανόγραμμα στην ΠΑΕ και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Σωτήρης Κυργιάκος είναι ένα από τα πρόσωπα που εξετάζονται για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Ο Σωτήρης Κυργιάκος βρίσκεται αυτή την περίοδο στην ομάδα της Κηφισιάς, αλλά έχει αποτελέσει για χρόνια μέλος του Παναθηναϊκού ως ποδοσφαιριστής και είναι γνωστός του προπονητή της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, από την κοινή παρουσία του στη Λίβερπουλ.

Η “πράσινη” ΠΑΕ τον έχει έτσι ψηλά στη λίστα της για τη θέση του team manager, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά και την απόφαση για λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Τζαβέλλα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
101
95
75
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo