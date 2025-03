Ο Κέντρικ Ναν με το φοβερό του κάρφωμα στο Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου βρέθηκε στο top10 της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και δύσκολα με 91-81 την Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να είναι ξανά πρωταγωνιστής με 18 πόντους και τη φάση του αγώνα.

Ο Κέντρικ Ναν συνδυάζει και φέτος την ουσία με το θέαμα για τον Παναθηναϊκό και ξεσήκωσε τους οπαδούς του στο ΟΑΚΑ, με ένα φοβερό κάρφωμα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου στη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ “πέταξε” προς το καλάθι των Γερμανών, για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, που κέρδισε και την 8η θέση στο top10 της αγωνιστικής από τη Euroleague.

Round 30 was a SPECIAL one



We got the Top 10 Plays of the Round!

GOATMentator



Top Plays of the Round @TurkishAirlines pic.twitter.com/FnsbNvh6HQ