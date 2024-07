Ο Κέβιν Σάλιβαν έκανε ντεμπούτο στο MLS σε ηλικία 14 ετών και έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Φρέντι Αντού

Ιστορική στιγμή το MLS. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.07.2024) ο 14χρονος Κέιβαν Σάλιβαν πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Φιλαντέλφια Γιούνιον κόντρα στη Νιου Ίνγκλντ Ρεβολούσιον και έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται στο αμερικανικό πρωτάθλημα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Φρέντι Αντού.

Πιο συγκεκριμένα ο 14 ετών και 293 ημερών μέσος της Φιλαντέλφια Γιούνιον, Κέιβαν Σάλιβαν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του “Subaru Park” στο 85′ και έγινε ο νεότερος αθλητής που αγωνίζεται σε όλες τις επαγγελματικές λίγκες -κατά τη regular season- στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ (MLS, MLB, NBA, NFL, NHL, NWSL).

Το σχετικό ρεκόρ στο MLS κρατούσε μέχρι πρότινος ο Φρέντι Αντού. Ο Αμερικανός επιθετικός -με πέρασμα από τον Άρη- είχε κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη φανέλα των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς το 2004, σε ηλικία 14 ετών και 307 ημερών.

Μάλιστα ο Αντού συνεχάρη τον Σάλιβαν μέσω Twitter: “Πολλά συγχαρητήρια στον Κέιβαν Σάλιβαν για το ντεμπούτο του με σπάσιμο ρεκόρ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ρεκόρ για να καταρριφθεί και το παιδί το κατάφερε. Συγχαρητήρια και καλή τύχη, φίλε μου”.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560″><p lang="en" dir="ltr">History made.<a href="https://twitter.com/hashtag/DOOP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DOOP</a> <a href="https://t.co/b5GuOT2Asx">pic.twitter.com/b5GuOT2Asx</a></p>— Philadelphia Union (@PhilaUnion) <a href="https://twitter.com/PhilaUnion/status/1813751720499101773?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2024</a></blockquote>

Big congrats to Cavan Sullivan for his record breaking debut today. That’s a hard record to break and the kid did it. Well done and good luck my man.