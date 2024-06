Ο Κιλιάν Εμπαπέ ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα από την Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πρέπει να θεωρείται παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έχουν απομείνει τα διαδικαστικά προκειμένου ο Γάλλος να φορέσει τη φανέλα των «μερένχες».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα αποτελέσει ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης το προσεχές διάστημα, καθώς ο 25χρονος ποδοσφαιριστής τα έχει βρει σε όλα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, και για την ανακοίνωση της σπουδαίας μεταγραφής απομένουν μονάχα οι ανακοινώσεις.

Όπως μεταδίδει ο γνωστός και έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Εμπαπέ θα πρέπει να θεωρείται ήδη μέλος των «μπλάνκος» με τις δυο πλευρές να έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Γάλλος επιθετικός έχει υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγραφα

Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK