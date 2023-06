Απίστευτη καταγγελία για τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ. Μία γυναίκα κατήγγειλε τον παλαίμαχο σταρ του UFC για βιασμό κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού του NBA στο Μαϊάμι.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ έστειλε τη μασκότ των Χιτ στο νοσοκομείο με ένα χτύπημα του, ενώ για το ίδιο βράδυ κατηγορείται πως βίασε γυναίκα, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα των Χιτ με τους Νάγκετς.

Σύμφωνα με το TMZ Sports, ο παλαίμαχος αθλητής του UFC συνάντησε την γυναίκα σε ανδρικές τουαλέτες του γηπέδου.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται επιστολή της δικηγόρου Άριελ Μίτσελ, ο ΜακΓκρέγκορ ακινητοποίησε τη γυναίκα και την φίλησε με επιθετικό τρόπο, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε ακραίες πράξεις.

A woman says Conor McGregor raped her at Game 4 of the NBA Finals, per @TMZ_Sports



He has denied the allegations pic.twitter.com/zkJuHYxvSd