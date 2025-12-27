Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σύμφωνα με την καταλανική Sport, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις της Μπαρτσελόνα η οποία τον έχει τοποθετήσει στη μεταγραφική λίστα της.

Η στεθρότητα που παρουσιάζει στο γήπεδο και η ωριμότητα που έχει για την ηλικία του σίγουρα είναι στοιχεία που έχουν κάνει τον Φλίκ να κοιτάει την περίπτωση του Κουλιεράκη για το κέντρο της άμυνας της Μπαρτσελόνα.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Βόλφσμπουργκ έχει ικανότητα να παίζει με την μπάλα με άνεση, στοιχείο που πάντα είναι βασική προτεραιότητα για να πάρει κανείς μεταγραφή στους μπλαουγκράνα.

Εκτός από την Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ με την Τότεναμ έχουν ενδιαφερθεί για την Κρητικό αμυντικό. Οι Καταλανοί κοιτούν και τον 18χρονο Βούσκοβιτς του Αμβούργου και σύμφωνα με το δημοσίευμα τον Ιανουάριο θα κινηθούν για την απόκτηση ενός εκ των δύο.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα της Sport

«Ο Κουλιεράκης έχει εντυπωσιάσει τη Μπαρτσελόνα. Η Βόλφσμπουργκ επένδυσε στον Κουλιεράκη το 2024, αποκτώντας τον από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη μακροχρόνια αξιοποίησή του. Ο Έλληνας αμυντικός εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο αξιόλογες παρουσίες στη γερμανική λίγκα.

Σε ηλικία 22 ετών, ο αριστεροπόδαρος στόπερ ξεχωρίζει για την ποιότητά του στο passing, την ικανότητα να χτίζει παιχνίδι από πίσω και την εξαιρετική του αντίληψη στον αγωνιστικό χώρο. Διαθέτει ταχύτητα, σωστή τοποθέτηση και στοιχεία ηγέτη.

Η Λίβερπουλ έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο όλα δείχνουν πως ενδεχόμενη μετακίνηση δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν το καλοκαίρι. Το αγωνιστικό του προφίλ θεωρείται ιδανικό για το ποδοσφαιρικό μοντέλο της Μπαρτσελόνα».