O Kωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Λίβερπουλ σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός είναι μια περίπτωση που εξετάζουν στην Λίβερπουλ
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Anfield Watch, η Λίβερπουλ έχει εντάξει στη μεταγραφική της λίστα τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Βόλφσμπουργκ.

Η Λίβερπουλ έχει ως βασικό στόχο για τη θέση του στόπερ τον Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν προχωρήσει, έχουν προετοιμάσει εναλλακτικές – και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κουλιεράκης βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα.

Μάλιστα, το Anfield Watch υπογραμμίζει πως στο εσωτερικό του συλλόγου υπάρχει η πεποίθηση ότι ο 21χρονος διεθνής μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πέντε καλύτερους στόπερ στον κόσμο στο μέλλον.

Αν και το ενδιαφέρον δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τα κορυφαία αθλητικά Μέσα της Αγγλίας, η εκρηκτική άνοδος του Κουλιεράκη δεν περνά απαρατήρητη. Ο νεαρός αμυντικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις από τη στιγμή που μετακόμισε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2024, μετά τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στη Βόλφσμπουργκ.

