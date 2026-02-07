Ο Κουλιεράκης πέτυχε γκολ στο Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ και το αφιέρωσε στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέτυχε γκολ με δυνατή κεφαλιά στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ και δεν παρέλειψε να τιμήσει την μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, στο δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία.
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε το 1-1 στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ και δευτερόλεπτα αργότερα έδειξε με τα δάχτυλά του τον αριθμό 7.
Und das 1:1!!!#WOBBVB pic.twitter.com/8zdPen3zZA— Zweierkette (@zweierketteTD) February 7, 2026
Για την ιστορία, η Βόλφσμπουργκ ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Ντόρτμουντ, δεχόμενη το γκολ που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους στο 87′.