Ο Κουλιεράκης πέτυχε γκολ στο Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ και το αφιέρωσε στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέτυχε γκολ με δυνατή κεφαλιά στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ και δεν παρέλειψε να τιμήσει την μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, στο δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε το 1-1 στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ και δευτερόλεπτα αργότερα έδειξε με τα δάχτυλά του τον αριθμό 7.

Για την ιστορία, η Βόλφσμπουργκ ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Ντόρτμουντ, δεχόμενη το γκολ που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους στο 87′.