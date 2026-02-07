Αθλητικά

Ο Κουλιεράκης πέτυχε γκολ στο Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ και το αφιέρωσε στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ τίμησε τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία
ΦΩΤΟ: David Inderlied
ΦΩΤΟ: David Inderlied/picture-alliance/dpa/AP Images

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέτυχε γκολ με δυνατή κεφαλιά στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ και δεν παρέλειψε να τιμήσει την μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, στο δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε το 1-1 στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ και δευτερόλεπτα αργότερα έδειξε με τα δάχτυλά του τον αριθμό 7.

Για την ιστορία, η Βόλφσμπουργκ ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Ντόρτμουντ, δεχόμενη το γκολ που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους στο 87′.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
116
98
90
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo