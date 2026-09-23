Ο Κρίστιαν Έρικσεν ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Βόλφσμπουργκ: «Είναι σημαντικό να είμαι κοντά στην οικογένειά μου»

Ο Κρίστιαν Έρικσεν αποτελεί παρελθόν από τη Βόλφσμπουργκ, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου τους.

Η Βόλφσμπουργκ αναφέρει ότι η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας τους ήταν του Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος με ανάρτηση εξήγησε γιατί πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, λίγους μήνες μετά την κατάρρευσή του σε φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία.

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«Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό για μένα να είμαι κοντά στην οικογένειά μου στη Δανία. Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να βρούμε μια λύση μαζί. Η θητεία μου στη Βόλφσμπουργκ σημαδεύτηκε από πολλά σκαμπανεβάσματα.

Γνωρίζω ότι η ομάδα βρίσκεται πλέον σε καλά χέρια για να επιστρέψει στη Bundesliga και είμαι πεπεισμένος ότι η Βόλφσμπουργκ έχει μπροστά της επιτυχημένο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους με στήριξαν», ανέφερε ο Δανός ποδοσφαιριστής.

Πλέον, μένει να φανεί αν ο 34χρονος Δανός θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη χώρα του ή θα βάλει τέλος στην καριέρα του, που πέρασε από χίλια κύματα μετά καρδιακή προσβολή που είχε υποστεί στο Euro που είχε γίνει το 2021.