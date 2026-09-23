Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης

Ο Κέντρικ Ναν το βράδυ της Τετάρτης (23/09/26) έφτασε στην Αθήνα για να πει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και να επιστρέψει στη δράση για τον Παναθηναϊκό.

Τον Κέντρικ Ναν στο αεροδρόμιο υποδέχθηκε ο team manager του Παναθηναϊκού, Γιώργος Γκοτζογιάννης και πλέον ο Αμερικανός που ταλαιπωρείται από ρήξη έσω μηνίσκου θα κάνει αγώνα δρόμου για να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση.

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Ο Αμερικανός θα ξεκινήσει το τελικό στάδιο αποθεραπείας του υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T- Center και ο στόχος των πρασίνων είναι να φορέσει για πρώτη φορά την πράσινη φανέλα στην 4η του σεζόν στο ματς με τη Φενερμπαχτσέ (08/10/26).

Ο Ναν αναμένεται να δώσει το παρών στο ματς του Παναθηναϊκού με την Παρί (24/09/26, 21:15) για την 1η αγωνιστική της Euroleague.