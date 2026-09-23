Αθλητικά

Ο Χακίμι οδηγείται σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού – Απορρίφθηκε η προσφυγή του

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν αρνείται σταθερά την κατηγορία σε βάρος του
Ο Ασράφ Χακίμι
Ο Ασράφ Χακίμι με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν/ REUTERS/Stephanie Lecocq
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Ο Ασράφ Χακίμι θα οδηγηθεί σε δίκη για την υπόθεση βιασμού που κατηγορείται από το 2023, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την προσφυγή του κατά της παραπομπής του.

Η ημερομηνία της δίκης του Χακίμι για την υπόθεση βιασμού δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν αρνείται από την πρώτη στιγμή την κατηγορία.

Το Φεβρουάριο του 2024, μία 24χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι είχε βιαστεί στο σπίτι του Χακίμι στα περίχωρα του Παρισίου. Σύμφωνα με την καταγγελία της οι δύο είχαν γνωριστεί μέσω instagram τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και λίγες μέρες αργότερα πήγε σπίτι του με ταξί που είχε καλέσει ο ίδιος.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο Μαροκινός τη φίλησε και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της και στη συνέχεια τη βίασε. Κατάφερε να τον απωθήσει και έστειλε μήνυμα σε φίλο της να την παραλάβει.

Ο Χακίμι λίγες μέρες αργότερα τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για βιασμό, με τον ίδιο να αρνείται σταθερά τις κατηγορίες.

Το Φεβρουάριο του 2026 αποφασίστηκε η παραπομπή του σε δίκη, με την πλευρά του να αμφισβητεί την απόφαση, με το Εφετείο των Βερσαλλιών των Ιούνιο να την επικυρώνει. Ακολούθησε η προσφυγή του στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, η οποία με τη σειρά της απορρίφθηκε.

Η δικηγόρος του αναφέρει ότι οι καταγγελίες σε βάρος του δεν εξετάστηκαν επί της ουσίας και τόνισε ότι αυτό θα συμβεί κατά τη διάρκεια της δίκης, στην οποία ο πελάτης της δεν έχει τίποτα να κρύψει.

Η πλευρά της 24χρονης δήλωσε ότι η πελάτισσά της παραμένει αποφασισμένη να διεκδικήσει τη δικαίωσή της μέχρι τέλους.

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