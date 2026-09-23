Η Σιμόν Μπάιλς έπεσε θύμα ληστείας: Τρεις μασκοφόροι διέρρηξαν το σπίτι της και έκλεψαν το πολυτελές της αυτοκίνητο

Η Σιμόν Μπάιλς αποκάλυψε μία τρομακτική εμπειρία που έζησε τους τελευταίους μήνες της παραμονής της στο Σικάγο. Η σπουδαία Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής έκανε γνωστό ότι έπεσε θύμα ληστείας.

Με ένα βίντεο στο TikTok η Σιμόν Μπάιλς αποφάσισε να μοιραστεί τις δύσκολες στιγμές που βίωσε πριν λίγους μήνες, όταν τρεις μασκοφόροι άνδρες μπήκαν στο σπίτι της και έκλεψαν μεταξύ άλλων, το πολυτελές της αυτοκίνητο.

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Η 29χρονη ανέφερε στο βίντεο ότι ετοιμάζεται να παραλάβει το καινούριο της αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξήγησε ότι αυτό δεν συμβαίνει και για τον πιο ευχάριστο λόγο.

Η Porsche GTS που είχε έγινε λεία για τους ληστές. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα, όμως η Σιμόν Μπάιλς με τον σύζυγό της, Τζόναθαν Όουενς, αποφάσισαν να μην το κρατήσουν και να αγοράσουν καινούριο.

@simonebilesowens yes we recovered the car, onto the next original sound – Simone Biles

«Όταν το έβαλαν μπροστά, είχα ήδη πειστεί», ανέφερε για τη στιγμή που είδε το αυτοκίνητο που τελικά επέλεξε.

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Η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι για να ενισχύσει την ασφάλεια του σπιτιού της απέκτησε ένα ντόπερμαν.

«Νιώθω ότι χρειάζομαι δικό μου reality show. Αυτά που μου συμβαίνουν είναι πραγματικά τρελά», είπε η Μπάιλς στο κλείσιμο της εξιστόρησής της.

Το περιστατικό της Σιμόν Μπάιλς έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά διαρρήξεων γνωστών αθλητών στις ΗΠΑ, καθώς θύματα έχουν πέσει επίσης οι Πάτρικ Μαχόουμς και Τράβις Κέλσι, η Σαμπρίνα Ιονέσκου και ο Καρλ Άντονι Τάουνς.